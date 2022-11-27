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3 ilçede 2 milyon liralık elektronik eşya hırsızlığı kamerada! 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, 5 iş yerinden yaklaşık 2 milyon liralık elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bir işyerinden onlarca televizyon çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Giriş: 27.11.2022 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
2 milyon liralık hırsızlık kamerada
2 milyon liralık hırsızlık kamerada
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DHA

İstanbul'da, 5 iş yerinden 2 milyon liralık elektronik eşya çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kağıthane, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardında meydana gelen elektronik eşya hırsızlıkları üzerine soruşturma açıldı. Şüphelilerin bir olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde şüphelilerin izini buldu.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Birol C.Ç.(19), Recep Y.(38), Alkan D.(33), Tugay K.(25), Münir K.(53), Selman K.(48), Uğur Ç.(34), Engin Ç.(44) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şüphelilerden Recep Y.'nin 30 tane, Tugay K.'nın 39 tane, Birol C.Ç.'in 20 tane, Alkan D.'nin 14 tane suç kaydı olduğu belirledi. Hırsızlık Büro Amirliğinde, 5 işyerinden yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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