2 milyon kişi ‘söz’ verecek

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” kampanyasına ilişkin “söz veriyorum” hareketini başlattığı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Bugün tüm vatandaşlarımızı “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” kampanyası kapsamında gıdamızı korumak ve israfı azaltmak için harekete geçmeye davet ediyoruz. Kampanya için oluşturulan www.sofranasahipcik.com sitesinde bu kampanyanın gerçek sahibi olan halkımızın gıda israfı ile mücadele etmek için ‘söz vereceği’ bir dijital imza hareketi başlatmış bulunuyoruz. Boğazımızdan geçen her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime gıda kaybı ve israfına karşı sorumlu davranacağıma söz veriyorum. Siz de söz verin dünya rekoru kıralım. Sizler de telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan sofranasahipcik.com’ a girip dünya rekorumuzun bir parçası olabilirsiniz” dedi.

Pakdemirli, kampanya kapsamında ‘Söz vermenin’ yanında tüm Türkiye’ye “Ekmeği israf etme”, “Tabakta yemek bırakma”, “Suyun ve her lokmanın kıymetini bil”, “Liste yapmadan alışverişe çıkma” ve “Doğru koşullarda sakla” çağrısında bulunarak “İsraf olmasın afiyet olsun” dedi.

“MİLLİ EĞİTİM MÜFERADATINDA YER ALACAĞIZ”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, ‘söz veriyoruz’ kampanyası ile birlikte 2 milyon kişiyle dünyada çevrimiçi olarak en çok imza atılan kampanya rekorunu kırmayı hedeflediklerini, aynı zamanda çevre konusuyla ilgili dünyada en çok imza toplanan kampanya rekorunu da kırmış olacaklarını söyledi. Kampanyaya ilişkin özel bir web sitesi oluşturulduğunun altını çizen Bakan Dr. Pakdemirli, “Toplumun her kesiminin destek vereceği güçlü bir iletişim süreci yürütülüyor. EBA TV’de özel ders olarak müfredata giriyor. sofranasahipcik.com adresine girip gıda kaybı ve israfına karşı mücadele edeceğimize söz vereceğiz” dedi.

"KAMU OLARAK BU İŞİ SAHİPLENECEĞİZ"

Kampanyaya ilişkin gelecek döneme ilişkin planlarını aktaran Bakan Dr. Pakdemirli, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk ile birlikte EBA TV’de öğrencilerle buluşacağımız bir programımız olacak. Çocuklarımıza, gençlerimize farkındalık oluşturmak için birlikte hareket edeceğiz. Gıda kaybı ve israfı üzerine farkındalık ve bilinç oluşturmaya devam edeceğiz. Broşürler, sosyal medya paylaşımları, medya iletişimi yapacağız. Gıda kaybı ve israfını önleme, azaltma ve yönetimi ulusal platformunu kuracağız. Eylem planımızı hazırlarken gösterdiğimiz çoğulcu yaklaşımı sürdürülebilir kılacağız. Platformda çok paydaşlı bir yapı sağlanacak. İyi uygulama rehberlerini arttıracağız. Türkiye’de gıda bankacılığı sistemini ele alıp, düzenleyeceğiz. Mevzuatsal açıkları belirleyip, kamu olarak bu işi sahipleneceğiz.” diye konuştu.

“KAMPANYA 20 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞTI”

Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık kampanyası süresince gıda işletmeleri için iyi uygulama rehberleri hazırlandığını, her hafta alanında uzman kişileri sosyal medyada canlı yayınla vatandaşlarımızla buluşturulduğunu belirten Bakan Dr. Pakdemirli, “İsraf olmasın afiyet olsun konsepti ile tarif videoları, arta kalan malzemelerden nasıl yemek yapılır videolarıyla 20 milyondan fazla kişiye ulaştık” ifadelerini kullandı.

İSRAFLA SAVAŞIN MASKOTU "CANO"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kampanyanın kayıp ve israf farkındalığına yönelik çalışmalar sırasında maskot olarak kullanılacak Cano’yu kamuoyuna tanıttı. Cano'nun kampanya boyunca restoran, kafe, marketler gibi yerlerde kampanyayı hatırlatacağını kaydeden Bakan Dr. Pakdemirli, “Kampanyamızla, etkin yönetilen web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla farkındalığı arttırmayı ve katılımcılığı teşvik etmeyi hedefledik" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAĞIZ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” projesinin dünyaya örnek olacak bir duruma geldiğini, oluşturulan farkındalık çalışmalarıyla milyonlarca insanın dikkatini çektiğini vurguladı. Bakan Dr. Pakdemirli, şunları söyledi:

“Tarım yapılabilir 50 cm’lik bir toprak, ortalama olarak 20 bin yılda, yani 7,3 milyon günde oluşuyor. Ana besin kaynaklarımızdan birisi olan buğday, 9 ayda yani 270 günde hasat ediliyor. Ancak, bir insan açlığa su varsa 56 gün, su yoksa 14 gün dayanıyor. Gıdanın ortaya çıkış öyküsünü ne kadar iyi bilirsek,elimizdekinin değerini o kadar iyi anlarız. Tahminler: 2050’de dünya nüfusu 10 milyar olacak, ülkemiz nüfusu ise 100 milyonu geçecek. Hem daha çok üretmek hem de ürettiğimiz gıdayı israf etmemek zorundayız. Gıda kaybının ekonomik bedeli gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar dolar, gelişmiş ülkelerde ise 680 milyar dolar seviyesinde.”

“ANKET ÇALIŞMASI İLE HEDEFLERİ BELİRLEDİK”

“Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası için uzun bir ön hazırlık ve çalışma dönemi yaşadık. FAO’yla iş birliği içerisinde iki yıldır kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle çalıştaylar ve toplantılar düzenledik. İsraf ve kaybı önleme stratejilerini oluşturabilmek için bu yıl şubat ayında hane halkı düzeyinde detaylı bir de anket çalışmamız oldu. Bu anket sayesinde şu verileri elde ettiğimiz veriler ışığında ilk bir yıl için hedeflerimizi belirledik.

Gıdaların üzerindeki etiketleri okumada iyiyiz (yüzde 88) ancak yüzde 65’imiz bu etiketlerin farkının ne anlama geldiğini bilmiyor. Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi kavramları karıştırılıyor. Biz bu oranı yüzde 60’ın altına çekmeyi hedefliyoruz.

Tüketicilerin yüzde 83’ü meyve veya sebze alırken şekilleri en düzgün olanları almayı hedefliyor. Hâlbuki şekli mükemmel olmayan meyve ve sebzeler de diğerleri gibi sağlıklı ve besleyicidir. Süpermarketler satamayacakları korkusuyla bu ürünleri üreticiden almamaktadır. Biz bu oranı yüzde 80’in altına çekmeyi hedefliyoruz.

Tüketicilerin yüzde 35’i yemek yaptığında tüketebileceğinden fazlasını pişiriyor. tüketebileceğimizden fazla pişirdiğimiz gıdaları ise bayatlayınca çöpe atıyoruz. Hâlbuki porsiyonlarımızı doğru planlasak ya da fazla pişirdiklerimizi nasıl saklayabileceğimizi iyi bilsek buradaki israfın önüne geçebiliriz. Kampanyamızda tüketicileri bilinçli tüketmeye/pişirmeye davet edip, onlara bunu nasıl yapabileceklerini anlatacağız! biz bu oranı yüzde 30’a çekmeyi hedefliyoruz.”