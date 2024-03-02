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        Haberler Spor Futbol 2 Mart Cumartesi televizyonda hangi maçlar var? Cumartesi günü futbol maçları yayın akışı! - Futbol Haberleri

        2 Mart Cumartesi televizyonda hangi maçlar var? Cumartesi günü futbol maçları yayın akışı!

        Hafta sonu geldiğinde futbolseverlerin en çok merak ettiği şeylerden biri, hangi maçları izleyebilecekleri. 2 Mart Cumartesi günü oynanacak tüm maçları öğrenmek isteyen taraftarlar için bir liste hazırladık. İşte, 2 Mart Cumartesi maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:52
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        • 1

          Hafta sonunun gelişiyle beraber yeşil sahalarda hareketlilik başladı. Tatillerini maç izleyerek geçirmek isteyen futbolseverler ve taraftarlar 2 Mart Cumartesi günü TV'de hangi maçlar olduğunu araştırıyor. İşte, 2 Mart'ta yayınlanacak olan maçların listesi...

        • 2

          2 MART 2024 CUMARTESİ MAÇ LİSTESİ

          10:30-Türkiye - İtalya (Futsal)

          11:45-WS Wanderers - Sydney

          13:30-Tuzlaspor - Keçiörengücü

          13:30-Bodrum FK - Eyüpspor

          13:30-MKE Ankaragücü - İstanbulspor

          15:00-H. Rostock - Kaiserslautern

          15:00-Hannover 96 - F. Düsseldorf

        • 3

          15:00-Nürnberg - Braunschweig

          16:00-Çaykur Rizespor - Kayserispor

          16:00-Erzurumspor FK - Kocaelispor

          16:00-Sevilla - Real Sociedad

          17:00-Udinese - Salernitana

          17:30-Darmstadt 98 - Augsburg

          17:30-Bochum - Leipzig

          17:30-Heidenheim - E. Frankfurt

        • 4

          17:30-Union Berlin - Borussia Dortmund

          18:00-Brentford - Chelsea

          18:00-Nottingham Forest - Liverpool

          18:00-Everton - West Ham

          18:00-Fulham - Brighton

          18:00-Tottenham - Crystal Palace

          18:00-Newcastle United - Wolverhampton

        • 5

          19:00-Sakaryaspor - Manisa FK

          19:00-Reims - Lille

          19:00-Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe

          20:00-Monza - Roma

          23:00-Valencia - Real Madrid

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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