Türkiye, deprem kuşağında yer aldığı için her gün çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelebiliyor. Çoğu hafif şiddette olduğu için hissedilmese de, tüm depremler anlık olarak ölçülerek raporlanıyor. 2 Mart 2025 tarihinde de Türkiye genelinde farklı illerde depremler kaydedildi ve bu sarsıntılar AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. İşte, 2 Mart 2025 tarihli güncel verilere göre Türkiye'deki son depremler listesi...