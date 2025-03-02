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        Haberler Bilgi Gündem 2 Mart 2025 son depremler listesi: En son ne zaman nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldi! 2 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye'de her an birçok deprem meydana geliyor. Özellikle son zamanlarda aktif olarak sallanan Ege Denizi, sismik hareketler açısından odak noktada yer alıyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli'den gelen son dakika raporlarıyla son depremler listesi devamlı güncelleniyor. İşte, 2 Mart 2025 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 08:18 Güncelleme: 02.03.2025 - 09:59
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        • 1

          Türkiye, deprem kuşağında yer aldığı için her gün çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelebiliyor. Çoğu hafif şiddette olduğu için hissedilmese de, tüm depremler anlık olarak ölçülerek raporlanıyor. 2 Mart 2025 tarihinde de Türkiye genelinde farklı illerde depremler kaydedildi ve bu sarsıntılar AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. İşte, 2 Mart 2025 tarihli güncel verilere göre Türkiye'deki son depremler listesi...

        • 2

          EGE DENİZİ ARKA ARKAYA SALLANIYOR

          Ege Denizi'nde arka arkaya deprem meydana geliyor. İşte, 2 Mart 2025 bugün 2 ve üzeri büyüklüğündeki depremler;

          Saat 01.07, 2.7

          Saat 01.38, 2.4,

          Saat 02.17, 2.4

          Saat 03.41, 2.3,

          Saat04.59, 2.6,

          Saat 05.14, 2.2,

          Saat 05.41, 2.7,

          Saat 06.00, 2.1,

          Saat 06.21, 2.1,

          Saat 06.52, 2.3,

          Saat 07.05, 2.4,

          Saat 07.48, 2.6.

        • 3

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        • 4
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