2 mandalina ve 4 muz çeşidi geliştirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde geliştirilen 2 mandalina ve 4 muz çeşidi, tescil edilerek tarım sektörüne kazandırıldı.

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İlçedeki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde AR-GE çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında mart ayına kadar ağaç üzerinde kalan "alarin" ile ocak ayında hasat edilen, kalitesi ve aromasıyla ihracata uygun olan "Aladen" adlı 2 mandalina geliştirildi. Muzda yapılan çalışmalar kapsamında ise geliştirilen yeni çeşitlere "Baba Baysal", "Alata Barışı", "Poyraz 46" ve "Şeker Filiz" ismi verildi.

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Geliştirilen ürünler tescillenirken, söz konusu meyvelerin tanıtımı için enstitüde program düzenlendi. Programda Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer, geliştirilen mandalina ve muzların hasadını gerçekleştirdi.

Pehlivan, gazetecilere, enstitüdeki çalışmalarla 6 ürünün tescil edildiğini söyledi. Ürün geliştirmenin önemine işaret eden Pehlivan, tescil edilen ürünlerin tarım sektörüne kazandırıldığını ifade etti.

Böyle çalışmaların oldukça önemli olduğunu belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Ürünlerin bütün denemeleri yapıldı, testlerden geçti. Ürünler için alanda dayanıklılık ve sürdürülebilirlikle ilgili de bilimsel araştırmalar yapıldı. Bugün itibarıyla literatüre kazandırılmış oldu. Bundan sonraki aşamada ürünlerin yaygın üretimiyle ilgili çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Buradaki gaye hem raf ömrü uzun hem de zararlılara karşı dirençli ürünler üretmek. Bu yeni türleri tercih edenler hem üretim hacminde artış elde edecekler hem de daha kaliteli ürün elde etmiş olacaklar."

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde önemli çalışmaların yapıldığını dile getiren Pehlivan, ürün geliştirmenin üreticilere olumlu yansıyacağını belirtti. Vali Pehlivan, geliştirilmesi planlanan keçiboynuzu ve 3 mandalina çeşidine ilişkin değerlendirme toplantısı da yaptıklarını sözlerine ekledi.