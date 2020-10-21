2. Lig'de toplu sonuç

Misli.com 2. Lig'in 6. haftasında toplam 15 maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

BEYAZ GRUP

Gümüşhanespor-Sancaktepe: 1-5

Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-3

Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2

Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Çorum FK-Niğde Anadolu FK: 4-0

Manisa FK-Ergene Velimeşespor: 1-1

Hacettepespor-Kahramanmaraşspor: 3-3

Kocaelispor-İnegölspor: 1-0

Sarıyer-Ankara Demirspor (Ertelendi)

KIRMIZI GRUP

Pendikspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 4-1

Bodrumspor-Kırklarelispor: 0-0

Serik Belediyespor-Turgutluspor: 2-0

Karacabey Belediyespor-Vanspor FK: 0-1

Mamak FK-Eyüpspor: 0-3

Sakaryaspor-Pazarspor: 2-1