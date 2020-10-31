2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'inin 8. haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor zirveye yükseldi.

Ligde Beyaz Grup'ta yapılan son 2 karşılaşmada Kocaelispor, Ergene Velimeşespor'u, Afjet Afyonspor da Niğde Anadolu FK'yi 2-1 mağlup etti.

Grupta Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup:

- Kırmızı Grup: