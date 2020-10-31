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2. Lig'de görünüm

Ligin 8. haftası, ertelenen 1 maç dışında tamamlandı. Beyaz Grup'ta Manisa FK liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor zirveye yükseldi

31.10.2020 - 23:52 | Güncelleme: ABONE OL
2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'inin 8. haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor zirveye yükseldi.

Ligde Beyaz Grup'ta yapılan son 2 karşılaşmada Kocaelispor, Ergene Velimeşespor'u, Afjet Afyonspor da Niğde Anadolu FK'yi 2-1 mağlup etti.

Grupta Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup:

TakımOGBMAYAVP
1MANİSA FUTBOL KULÜBÜ87102642222
2ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR7520134917
3UŞAKSPOR85121610616
4SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ74211641214
5KOCAELİSPOR742187114
6ANKARA DEMİRSPOR7412168813
7HEKİMOĞLU TRABZON7331114712
8SARIYER633082612
9AMED SPORTİF FAALİYETLER8404712-512
10AFJET AFYONSPOR7232710-39
11ÇORUM FK72141113-27
12KAHRAMANMARAŞSPOR51317706
13ZONGULDAK KÖMÜRSPOR713336-36
14ERGENE VELİMEŞESPOR8134913-46
15GÜMÜŞHANESPOR7124814-65
16HACETTEPE8125613-75
17NİĞDE ANADOLU FK8125416-125
18İNEGÖLSPOR7034613-73
19ŞANLIURFASPOR7016426-221

- Kırmızı Grup:

TakımOGBMAYAVP
1EYÜPSPOR8611168819
2TURGUTLUSPOR860288018
3SERİK BELEDİYESPOR8431125715
4KIRŞEHİR BELEDİYESPOR842275214
5SAKARYASPOR8341106413
6TARSUS İDMAN YURDU83321411312
7ETİMESGUT BELEDİYESPOR833274312
8VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ833255012
9KARACABEY BELEDİYESPOR832388011
10MAMAK FK8323710-311
11KIRKLARELİSPOR824273410
12KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR831485310
13PENDİKSPOR8314119210
14ELAZIĞSPOR83141114-310
15PAZARSPOR83141217-510
16SİVAS BELEDİYESPOR723213949
17BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR730468-29
18GMG KASTAMONUSPOR8134815-76
19BODRUMSPOR8125912-35
20KARDEMİR KARABÜKSPOR8017320-171

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