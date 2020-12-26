Ligde alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe FK: 3-1

Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2

Anagold 24Erzincanspor-Ergene Velimeşespor: 6-2

Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 2-3

Şanlıurfaspor-İnegölspor: 4-5

Uşakspor-Afjet Afyonspor: 3-0

Hacettepe-Kocaelispor: 0-1

Zonguldak Kömürspor-Çorum FK: 1-0

Gümüşhanespor-Manisa FK: 1-2

- Kırmızı Grup

Tarsus İdman Yurdu-Eyüpspor: 0-1

Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Vanspor FK-GMG Kastamonuspor: 1-2

Pazarspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Sakaryaspor-Turgutluspor: 1-2

Karacabey Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 3-1

Bodrumspor-Serik Belediyespor: 2-2

Kırşehir Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 0-0

Mamak FK-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-3

Pendikspor-Sivas Belediyespor: 0-2