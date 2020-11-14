2. Lig'de 10. hafta tamamlandı

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Manisa FK-Kahramanmaraşspor: 3-1

Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: 2-0

Kocaelispor-Sancaktepe FK: 0-1

Sarıyer-Angold 24 Erzincanspor: 1-0

Gümüşhanespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-4

İnegölspor-Ergene Velimeşespor: 1-0

Hacettepe-Uşakspor: 1-1

Not: Grupta Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler ve Afjet Afyonspor-Ankara Demirspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

- Kırmızı Grup

Tetiş Yapı Elazığspor-Kırklarelispor: 0-1

Pendikspor-Vanspor FK: 3-5

Bodrumspor-Karacabey Belediyespor: 2-1

Kırşehir Belediyespor-Sakaryaspor: 0-1

Serik Belediyespor-Eyüpspor: 0-3

Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Turgutluspor-GMG Kastamonuspor: 2-1

Kardemir Karabükspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-5

Not: Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu ve Mamak FK-Pazarspor maçları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.