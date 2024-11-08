2 köyün 15 yıllık su sorunu çözüldü

Bilecik'te 2 köyün 15 yıldır devam eden su sorunu çözüldü, sularına kavuşan köylülerin mutluluklarını dile getirdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kazancı ve Borcak köyleri arasında 15 yıldır devam eden içme suyu hattı paylaşım sorunu yeni hatla çözüme kavuştu. Köylere su sağlayacak yeni içme suyu hattının açılışında konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şunları söyledi:

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"Kazancı ve Borcak köylerimizin 15 yıldır süren içme suyu sorununun nihayet çözülmesi hepimiz için çok büyük bir mutluluk. Su, hayatın en temel ihtiyacı ve insanlarımızın sağlıklı yaşama hakkı için olmazsa olmazdır. Bu yeni içme suyu hattıyla birlikte, köylerimizdeki vatandaşlarımız artık daha temiz ve güvenli suya ulaşacak. Bugün, uzun yıllardır devam eden bir sorunu dayanışma ve iş birliğiyle çözüme kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bu hizmetin köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeni su hattının açılışıyla birlikte Kazancı ve Borcak köylerindeki vatandaşlar yeni içme suyuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Köy sakinleri, bu hizmetin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.