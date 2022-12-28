2 kız arkadaşıyla can veren sürücü genç kız ehliyetsiz çıktı!

DHA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tankerin çarptığı ve 2 kız arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü genç kızın ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kaza, 15 Aralık'ta öğle saatlerinde, D-130 yolu Karamürsel Ereğli mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönüne giden Ahmet Aydın'ın (42) kullandığı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Feyza Gökgün (20) kontrolündeki hafif ticari araca yandan çarptı.

GENÇ KIZIN EHLİYETİ YOKMUŞ

Kazada, Ayşegül Yılmaz (24), Miray Kesici (20) olay yerinde yaşamlarını yitirirken, ağır yaralanan Feyza Gökgün ise hastanede hayatını kaybetti. Ayşegül Yılmaz'ın babasına ait hafif ticari aracı kullandığı belirlenen Feyza Gökgün'ün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan tanker sürücüsü Ahmet Aydın tutuklandı.

İHLALLER KAZA TUTANAĞINDA BELİRTİLDİ

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, karşı yönden gelen hafif ticari aracın trafik ışıklarında orta şeritte yavaşladığı, aniden sola doğru dönüş yaptığı, TIR'ın sinyallerini yakmasına rağmen duramayarak hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü.

Kaza tutanağında da Feyza Gökgün'ün "sürücünün kavşaklarda seyir değiştirmesi" ve "sola dönüşte sürücünün yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaması" maddelerini ihlal ettiği belirtildi.