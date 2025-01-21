2 kişiye avlanması yasak kuş cezası

Şırnak'ta avlanması yasak kuş avlayan 2 kişiye para cezası
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde avlanması yasak olan 2 kuşu avladığı tespit edilen 2 kişiye 28 bin 708 lira ceza uygulandı
Giriş: 21.01.2025 - 17:55 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:55
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin Jandarma Karakol Komutanlığı'nca avlanması yasak olan bıldırcın ve turaç kuşu avlayan 2 kişi tespit edildi.
Durumun Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine ekipler tarafından şüpheli H.T. ve Ö.T.'ye 28 bin 708 lira ceza uygulandı, av tüfeklerine el konuldu.
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