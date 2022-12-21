Gözaltına alınan kamyon şoförü İbrahim S. tutuklanarak cezaevine konuldu. İbrahim S. hakkında "taksitle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık İbrahim S., "Araçtakileri kurtarmak için elimden geleni yaptım. Pişmanım. Orada ben de ölebilirdim. Beni de çevredekiler kurtardı" dedi.

Mahkeme heyeti sanık İbrahim S.'yi, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.