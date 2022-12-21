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2 kişinin yanarak öldüğü kazada kamyon şoförüne 6 yıl hapis

Kayseri'de, kamyonuyla çarptığı otomobilde biri kadın 2 kişinin yanarak yaşamını yitirmesine neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan İbrahim S.'ye 6 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Heyet, sanığın ehliyetine de 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti

Giriş: 21.12.2022 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL
2 kişinin yanarak öldüğü kazada şoföre 6 yıl hapis - Güncel Haberler
DHA

Kayseri'de, 2 kişinin yanarak öldüğü kazada kamyon şoförünün cezası belli oldu.

Kaza, 29 Temmuz Cuma günü saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. İbrahim S.'nin kontrolünü kaybettiği kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobildeki Hamit Bulut (57) ve Nimet Karaca yaşamını yitirdi.

"KURTARMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Gözaltına alınan kamyon şoförü İbrahim S. tutuklanarak cezaevine konuldu. İbrahim S. hakkında "taksitle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık İbrahim S., "Araçtakileri kurtarmak için elimden geleni yaptım. Pişmanım. Orada ben de ölebilirdim. Beni de çevredekiler kurtardı" dedi.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇUNDAN CEZA

Mahkeme heyeti sanık İbrahim S.'yi, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

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