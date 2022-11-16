2 kişinin tartışmasına yakınları da karıştı: 6 yaralı

DHA

İzmir'de, 2 kişinin tartışmasına yakınlarının katılmasıyla ortalık karıştı. Silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çimentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuaför salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada, M.D., C.K., Ş.D., S.D., H.K., ve O.K. yaralandı.

KAVGAYI POLİS SONLANDIRDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan C.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis, soruşturmayı geniş çaplı sürdürüyor.