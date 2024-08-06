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        Haberler Gündem Çevre 2 kilometrelik kumsal çöp sahasına döndü! | Son dakika haberleri

        Tatil beldesinin 2 kilometrelik kumsalı çöp sahasına dönüştü

        Kocaeli'nin tatil beldesi Kandıra'nın Babalı Sahili'ndeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kumsal, çoğu plastik ve cam olan atıklarla çöp sahasına dönüştü. Sahil boyunca uzanan çöplerle kaderine terk edildiği görülen kumsal drone ile de havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:54
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          Kocaeli'nin Sakarya ile Karadeniz kıyısındaki sınırı olan, Kandıra ilçesine bağlı yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Babalı Sahili'ndeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kumsal, çok sayıda atık ve çöple kaplandı.

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          Kumsalın tatilciler tarafından daha fazla tercih edilen yola yakın olan kısmının temiz olduğu görülürken, araçla ulaşılamayan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kısmın, büyük kısmı denizden geldiği düşünülen pet, cam şişeler, plastik ambalaj atıkları, kırılmış leğen, kova gibi malzemelerden oluşan çöplerle dolu olduğu görüldü.

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          Ana yola uzaklığı nedeniyle tatilcilerin de yoğunlukla gelmediği bir bölge olan Babalı kumsalı, kilometrelerce uzanan çöplerle kaderine terk edildi. Kumsaldaki kirlilik drone ile görüntülendi.

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