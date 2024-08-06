Tatil beldesinin 2 kilometrelik kumsalı çöp sahasına dönüştü
Kocaeli'nin tatil beldesi Kandıra'nın Babalı Sahili'ndeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kumsal, çoğu plastik ve cam olan atıklarla çöp sahasına dönüştü. Sahil boyunca uzanan çöplerle kaderine terk edildiği görülen kumsal drone ile de havadan görüntülendi
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Kocaeli'nin Sakarya ile Karadeniz kıyısındaki sınırı olan, Kandıra ilçesine bağlı yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Babalı Sahili'ndeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kumsal, çok sayıda atık ve çöple kaplandı.
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Kumsalın tatilciler tarafından daha fazla tercih edilen yola yakın olan kısmının temiz olduğu görülürken, araçla ulaşılamayan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kısmın, büyük kısmı denizden geldiği düşünülen pet, cam şişeler, plastik ambalaj atıkları, kırılmış leğen, kova gibi malzemelerden oluşan çöplerle dolu olduğu görüldü.
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Ana yola uzaklığı nedeniyle tatilcilerin de yoğunlukla gelmediği bir bölge olan Babalı kumsalı, kilometrelerce uzanan çöplerle kaderine terk edildi. Kumsaldaki kirlilik drone ile görüntülendi.
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