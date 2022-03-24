DHA

Elazığ'da soğuk ve yağışlı hava, vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarını da etkiledi.

DHA'nın haberine göre kentin Alacakaya ilçesinde yağmurdan ıslanan ve üşüyen 2 kedi ile 1 köpek ısınmak için birbirine sokuldu.

Kediler ve köpeğin o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Havaların soğuması ile birlikte birbirlerine sokularak ısınan hayvanların dostluğu herkese örnek oldu.