2. kattaki evin penceresinden düşen bebek yaralandı - HATAY

Dumlupınar Mahallesi'nde, Bekfeloni ailesinin bir yaşındaki bebeği Talal Bekfeloni, oturdukları binanın 2. katındaki evlerinin penceresinden düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bebeği ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.Durumunun ağır olduğu öğrenilen bebeğin düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."