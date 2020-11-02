İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem bilgilerine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi, yaralıların sayısı ise 962'ye ulaştı.

Depremde en çok hasar alan yerlerin İzmir'in Seferihisar ve Bayraklı ilçeleri olduğu görülürken, artçı depremler de sürüyor...