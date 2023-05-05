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Eskişehir'de 2 kardeşin öldüğü kazada alkollü sürücüye "iyi hal indirimli" ceza

Eskişehir'de, 2 kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada yargılanan ve Adli Tıp raporunda alkollü olduğu belirtilen sürücünün cezası belli oldu. Sürücü, "iyi hal indirimi" ile birlikte 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Giriş: 05.05.2023 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
2 kardeşin öldüğü kazada alkollü sürücüye
İHA

Eskişehir'de, 2 kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazası sebebi ile yargılanan ve alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün cezası belli oldu.

Geçen yıl temmuz ayında Seyitgazi İlçesi Derebenek Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Ç. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Halil Ünlü (50) ve kardeşi İbrahim Ünlü (45) hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Hüseyin Ç., Yakup S. ve Melih Ü., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmaların ardından alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü Hüseyin Ç. hakkında dava açıldı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar celsesinde taraf avukatları ve kazada ölen 2 kardeşin yakınları yer aldı. Tutuksuz yargılanan sürücü Hüseyin Ç. ise duruşmaya katılmadı.

MAHKEMEDEN CEZADA İYİ HAL İNDİRİMİ

Dava dosyasında yer alan Adli Tıp raporunda, kaza yapan aracın sürücüsü Hüseyin Ç.'nin yüksek oranda alkollü olduğu belirtildi. Kaza esnasında alkollü olan sürücüye "Bilinçli taksir" hükümleri uygulayan mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Ç.'yi "Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

*Fotoğraf: AA

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