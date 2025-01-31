2 İsrail askeri İran'a casuslukla suçlanıyor

İsrail'de geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Yuri Eliaspov ve Georgy Andreev asındaki 2 İsrail askeri hakkında İran adına casusluk yaptıklarına dair iddianame düzenlendi.

Başsavcılık tarafından düzenlenen iddianâmeye göre askerlerden biri, Demir Kubbe operasyonlarına dair bilgileri İranlılara sızdırdı. Askerlerin işlediği iddia edilen suçlar arasında önemli bilgileri yok etmek, gizli bilgilerin görüntülerini kaydetmek bulunuyor.

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Askeri tesislerin ve Demir Kubbe'nin görüntüleri karşılığında 10 bin dolar aldıkları iddia edilen askerler, bilgilerin gerçek olduğuna dair İranlılara delil de sunuyordu.

İsrail'in yurt içi gizli servisi Şin Bet tarafından gözaltına alınan askerlerin faaliyetleri cep telefonları ile gerçekleştirdiği tespit edildi.