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        Haberler Dünya 2 İsrail askeri İran'a casuslukla suçlanıyor | Dış Haberler

        2 İsrail askeri İran adına casuslukla suçlanıyor

        Yuri Eliaspov ve Georgy Andreev adındaki 2 İsrail askeri hakkında İran adına casusluk yaptıkları iddiası ile soruşturma açılmıştı. İsrail'de başsavcılık casusluk iddianamesini mahkemeye sundu. Askerlerden birinin Demir Kubbe operasyonları ile ilgili bilgileri sızdırdığı iddia ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 18:58 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:58
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        2 İsrail askeri İran'a casuslukla suçlanıyor
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        İsrail'de geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Yuri Eliaspov ve Georgy Andreev asındaki 2 İsrail askeri hakkında İran adına casusluk yaptıklarına dair iddianame düzenlendi.

        Başsavcılık tarafından düzenlenen iddianâmeye göre askerlerden biri, Demir Kubbe operasyonlarına dair bilgileri İranlılara sızdırdı. Askerlerin işlediği iddia edilen suçlar arasında önemli bilgileri yok etmek, gizli bilgilerin görüntülerini kaydetmek bulunuyor.

        Askeri tesislerin ve Demir Kubbe'nin görüntüleri karşılığında 10 bin dolar aldıkları iddia edilen askerler, bilgilerin gerçek olduğuna dair İranlılara delil de sunuyordu.

        İsrail'in yurt içi gizli servisi Şin Bet tarafından gözaltına alınan askerlerin faaliyetleri cep telefonları ile gerçekleştirdiği tespit edildi.

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