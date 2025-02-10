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        Haberler Gündem Güncel 2 iş yerine sahte içki baskını! | Son dakika haberleri

        2 iş yerine sahte içki baskını!

        İstanbul Zeytinburnu'nda 2 iş yerine sahte içki baskını düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki ile yapımlarında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:54
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        2 iş yerine sahte içki baskını!
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        Zeytinburnu'nda, iş yerlerinde sahte içki sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan sahte içki satışıyla insanların can güvenliğini tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Sahte içki satıldığı tespit edilen, Veliefendi ile Sümer Mahallesi'ndeki 2 iş yerine düzenlenen operasyonda R.E. ve S.Ş. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki ile bunun yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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