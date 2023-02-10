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2 iş ortağını öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra intihara kalkışan şüpheli öldü

Antalya'da, dün iş ortaklarından Osman Bozdoğan ve Feyyaz Bozdoğan'ı tabancayla öldürüp, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç'ı yaraladıktan sonra kaçıp, Alanya'da polisi görünce intihara kalkışan Emrullah Çabuk, hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 10.02.2023 - 19:12 | Güncelleme: ABONE OL
2 ortağını öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Polisin karşısında intihar etti... - Haberler
DHA

Antalya'da, iş ortaklarını öldürüp kaçtıktan sonra polisi görünce intihara kalkışan Emrullah Çabuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Emrullah Çabuk, aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Feyyaz Bozdoğan, Osman Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç ile bir sitenin giriş kapısında tartıştı. Büyüyen tartışma sırasında Emrullah Çabuk, tabanca ile iş ortaklarına kurşun yağdırdıktan sonra otomobille kaçtı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Bozdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Feyyaz Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Feyyaz Bozdoğan kurtarılamadı, durumu ağır olan Sedat Bozdoğan ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİSİ GÖRÜNCE TABANCAYLA KENDİNİ VURDU

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Emrullah Çabuk

Emrullah Çabuk'un yakalanması için il genelinde çalışma başlatıldı. İddiaya göre Çubuk, dün saat 19.30 sıralarında Alanya ilçesinde polis uygulama noktası yakınında tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Çubuk, tedaviye alındığı hastanede bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Yaralılardan Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç taburcu oldu, Sedat Bozdoğan'ın ise tedavisi devam ediyor.

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