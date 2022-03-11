2'inci kattan düşen Asena'nın ölümünde 'takdir indirimi'!

Kayseri'de, 2'inci katın penceresinden düşen Şura Asena Altıntaş'ın (34) ölümüyle ilgili davada müebbet istemiyle tutuklu yargılanan Şükrü Teke'nin (39) cezası belli oldu.
Olay, geçen yıl 12 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Şura Asena Altıntaş, iddiaya göre, arkadaşı Şükrü Teke'nin evine geldi. Altıntaş, bir süre sonra pencereden beton zemine düştü.
İTİLME ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI
Hastaneye kaldırılan Altıntaş, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Otopside, Altıntaş'ın vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanıldığı belirlendi. Polis ekipleri, Şura Asena Altıntaş'ın itilmiş olabileceği şüphesiyle Şükrü Teke'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Teke, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
BAKANLIK AVUKATI DA MÜDAHİL OLDU
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, sanık Şükrü Teke ile avukatı hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Savcı, önceki duruşmada sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasıyla ilgili görüşünü tekrar ettiğini söyledi.
'ASENA BENİM DÜŞMANIM DEĞİLDİ'
Duruşmada önceki ifadelerini yineleyen sanık Teke de "Asena benim düşmanım değildi. Ben neden böyle bir şey yapayım? Uyuşturucuyu kesinlikle vermedim. Benim de 2 tane kızım var. Allah'a ve kitaba inanan birisiyim. Allah'ın verdiği canı nasıl alayım? Suçsuzum" dedi.
MAHKEME, 'TAKDİR İNDİRİMİ' UYGULADI
Mahkeme heyeti, Şükrü Teke'yi 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptırdı. Sanığın duruşmadaki davranışlarını gözeterek, takdiri indirim uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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