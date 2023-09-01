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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 ildeki su kavgası 2 can aldı - En son haberler

        2 ildeki su kavgasında 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 yaralı var

        İki ayrı ilde su meselesi yüzünden çıkan tartışmalar cinayetle sonlandı. Balıkesir'de kadınların arazi sulama tartışması aileler karışmasıyla kavgaya dönüştü. Akrabaları olan baba oğul ile aralarında çıkan kavgada silahla vurulan mahalle muhtarı ve iki kardeşinden biri yaralandı, diğer kardeşi yaşamını yitirdi. Trabzon'da ise yine akrabalar arasında çıkan "bahçe sulama" kavgasında yamaçtan düşerek başından yaralanan Orhan Mataracı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:47
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        2 ildeki su kavgası 2 can aldı
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        Balıkesir ve Trabzon'da akraba aileler arasındaki su kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Dedeler Mahallesi'nde dün öğlen arazi sulama meselesi yüzünden iki kadın arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın tarafları olan ve aralarında akrabalık bulunan iki grubun erkekleri, mahalle kahvehanesinde karşılaştı.

        Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Öztürk (53), kardeşleri Hüseyin (50) ve Halil İbrahim Öztürk (33) ile akrabaları Osman Ö. (55) ve oğlu Mehmet Ö. (23) arasında aynı mesele nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        MUHTAR VE İKİ KARDEŞİ YARALANDI

        Hüseyin Öztürk (Fotoğraf: İHA)
        Hüseyin Öztürk (Fotoğraf: İHA)
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        Mehmet Ö. tarafından yanındaki av tüfeğiyle açılan ateş sonucu muhtar ve iki kardeşi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Sındırgı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KARDEŞİ ÖLEN MUHTARIN DURUMU AĞIR

        Mehmet Ali Öztürk (Fotoğraf: İHA)
        Mehmet Ali Öztürk (Fotoğraf: İHA)

        Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen muhtar Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu, kardeşi Halil İbrahim Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasınca görüntülenen olay sonrası otomobille kaçan cinayet ve yaralama şüphelisi Mehmet Ö. ile babası Osman Ö. ise gözaltına alındı.

        TRABZON'DA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

        DHA'nın haberine göre, Trabzon'un Maçka ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda ise, özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısının yaşandığı mahallede bahçe sulayanlar ile sulanmasına karşı çıkan akraba 2 grup arasında çıkan tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Yamaç arazide tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı kavgada, 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgada taraflardan birinin itmesi sonucu yamaçtan düşüp, başından yaralanan Orhan Mataracı (65), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

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