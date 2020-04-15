Şanlıurfa'da 5 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

Merkez Eyyübiye ilçesi Batıkent, Şıh Maksut, Eyüpnebi mahalleleri ile Karaköprü ilçesi Akpıyar Mahallesi ve Birecik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 apartmanda birer kişinin, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle belirtilen adreslerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı. Karar üzerine söz konusu adresler giriş ve çıkışa kapatıldı.

MALATYA'DA SARILAR MEVKİİ KARANTİNAYA ALINDI

Malatya'nın Darende ilçesi kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar mevkisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar bağlısında koronavirüs salgını nedeniyle 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesindeki Ilıca, Arapgir ilçesindeki Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesindeki Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesindeki Sahilköy, 2 Nisan'da Kuluncak ilçesindeki Kaynarca, 7 Nisan'da da Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallelerinde karantina kararı alınmıştı.

Arapgir ilçesindeki Eğnir'de 12 Nisan'da, Hekimhan ilçesindeki Kozdere Mahallesi'nde ise 13 Nisan'da karantina uygulaması sona ermişti.

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