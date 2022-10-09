2 ilde izinsiz yürüyüşe müdahale: 64 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998´de Suriye´den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer´in de olduğu grup, yürüyüş yapmak istedi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da, izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti, 64 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından Bağlar Emek Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubun önü kesildi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu 59 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Polis slogan atan 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Polis ekipleri HDP il binası önünde de önlemlerini artırdı.

Şanlıurfa'da ise, HDP öncülüğünde Topçu Meydanı'nda "Özgürlüğe Yürüyoruz" başlığı altında basın açıklaması yapıldı. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup açıklama yaptıktan sonra parti binasına doğru yürüyüşe geçti. Öcalan lehine slogan atarak yürüyen gruba polis müdahale edince gerginlik çıktı.