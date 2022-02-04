2 haftada yapıldı... Geceliği 3 bin lira!

İglo evlerin farklı bir deneyim olduğunu ifade eden misafirler, "Farklı bir ortam insana değişik bir duygu yaşatıyor. Biz bu evleri Uludağ'da ilk kez görüyoruz. İçine girip deneyimledik farklı bir his yaşadık. Bu evlerde bir gece konaklayıp farklı bir ortamda güne uyandık" dedi.