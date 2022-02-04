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2 haftada yapıldı... Geceliği 3 bin lira!

Uludağ'a gidenler buzdan evde konaklıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da misafirlere buzdan evlerde konaklama imkanı sunuluyor

04.02.2022 - 10:03 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde bir otel tarafından yaptırılan iglo evi konuklarını ağırlamaya başladı. İHA'nın haberine göre yaklaşık 2 haftada yapılan buzdan evin içinde konaklayan misafirler uyku tulumlarıyla uyuyor. İglo evinin içinde herhangi bir ısınma sistemi olmamasına rağmen sıcaklık dışarıya göre 7 derece daha yüksek olarak ölçülüyor.

     

  • Buzdan evler misafirlere bungalov evlerle birlikte kiralanıyor. Farklı bir deneyim yaşamak isteyen misafirler isterlerse bungalov evlerde kalıyor ya da iglo evlerde geceleyebiliyor.

     

  • İçinde aydınlatmada bulunan buz evler farklı heyecanlar yaşamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Bungalov evlerle birlikte kiraya verilen iglo evlerinin geceliği 3 bin lira. Buzdan evlerin hava durumuna göre nisan ayına kadar hizmet vermesi bekleniyor. İglo ev meraklı misafirler tarafından da içine girilip detaylı inceleniyor.

     

  • İglo evlerin farklı bir deneyim olduğunu ifade eden misafirler, "Farklı bir ortam insana değişik bir duygu yaşatıyor. Biz bu evleri Uludağ'da ilk kez görüyoruz. İçine girip deneyimledik farklı bir his yaşadık. Bu evlerde bir gece konaklayıp farklı bir ortamda güne uyandık" dedi.

     

  • Otelin müdürü Harbi Türk, "Antarktika'yı Uludağ'a getirdik. Sarıalan bölgesine Eskimo evi yaptık. evin içinde misafirlerin rahat etmesi için buzdan yatak ve masa yaptırdık. Bu evdeki her şey buzdan, bu evi bungalov evlerle birlikte kiralıyoruz. Bungalov evde konaklayan misafirlerimiz farklı bir deneyim yaşamak isterlerse iglo evde de konaklayabiliyorlar.

     

     

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