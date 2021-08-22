2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan ikinci haftadan nefesleri kesti. İşte kalan 2 maç öncesi Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE KALAN MAÇLAR

Kayserispor 1-1 Adana Demirspor

Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük

Kasımpaşa 2-0 Giresunspor

Gaziantep FK 0-0 Beşiktaş

Alanyaspor 1-4 Altay

22 AĞUSTOS PAZAR

Konyaspor 2-1 Başakşehir FK

Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

Göztepe 0-1 Yeni Malatyaspor

23 AĞUSTOS PAZARTESİ



19:15 Trabzonspor-Sivasspor

21:45 Galatasaray-Hatayspor

SÜPER LİG 2. HAFTA PUAN DURUMU