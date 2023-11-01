2 gündür izine rastlanmadı!

2 gündür aranan kişinin izine rastlanmadı
Çankırı'da 2 gündür haber alınamayan kişi için başlatılan arama çalışmalarında izine rastlanmadı. Ekiplerin çalışması sürüyor
Giriş: 01.11.2023 - 18:52 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:52
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yeniceköy'de yaşayan 42 E.İ.'den haber alınamıyor.
Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma, AFAD, komando, JAK ekiplerinin desteğiyle arama çalışması başlatıldı.
Bölgede bulunan gölette Çorum AFAD Sualtı ve Ankara AKUT Drone ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmada kayıp kişiye ait bir ize rastlanmadı.
Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.