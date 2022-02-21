2 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

Isparta'da, arkadaşlarının 2 gündür haber alamadığı 48 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Isparta Kafeler Caddesi'ndeki bir dairede meydana geldi. İki gündür Zehra K.'den haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Daireye giren polis, yalnız yaşadığı öğrenilen Zehra K.'yi hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zehra K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Zehra K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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