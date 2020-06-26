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Osmaniye, Balıkesir ve Adıyaman illerinde son iki günde yaşanan silahlı kavga ve saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye’de park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre, Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi'nde, park halindeki 80 ABR 249 plakalı otomobilde bulunan Kürşat Aydoğdu’ya (45),araçla gelen A.K. tarafından tabancayla ateş açıldı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydoğdu, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli A.K, polisin takibi sonucu yakalandı.

BALIKESİR'DE AV TÜFEĞİYLE VURULAN GENÇ ÖLDÜ

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde, Mehmet Dalaklı (24) ölü bulundu. Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Dalaklı'yı öldüren saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi mezarlığı yakınlarında saat 18.30 sıralarında silah seslerini duyan mahalleli durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mezarlık yakınında Mehmet Dalaklı yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Dalaklı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemede Mehmet Dalaklı'nın av tüfeğiyle vurularak öldüğü saptandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Dalaklı'yı vuran şüpheliyi bulmak için soruşturma başlattı.



ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, öldü.

AA'nın haberine göre, Bozpınar köyünde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Kızıl (35) av tüfeğinden çıkan mermilerle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Kızıl, müdahaleye rağmen kurtulamadı. Jandarma ekipleri, köyde ve hastanede önlem aldı.