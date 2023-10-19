Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Giriş: 19.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:36
Edirne'de güvenlik güçlerince, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde FETÖ/PDY şüphelileri Y.S. ve A.B., Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Y.S. ve A.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.