Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak kimlik tespiti yapmak üzere Karakola götürdü.

Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılarının olduğu tespit edilerek şahıslar gözaltına alındı.