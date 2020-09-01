Haftalık burç yorumları ve Dolunay'ın burçlara etkisi

İşte ünlü astrolog Hande Kazanova'nın haftalık burç yorumları ve Dolunay'ın burçlara etkileriyle ilgili açıklamaları...

Bu hafta bolluğu ve bereketi hayatımıza getirecek, bırakmayı öğreneceğimiz, ruhsal olarak şifalanacağımız çok da güzel bir Dolunay yaşanacak. Tam da çarşamba günü Balık burcunda gerçekleşecek. O yüzden tam da yeni bir sayfa açmak istiyorsak, kötü alışkanlıklarımız varsa ve bundan kurtulmayı arzuluyorsak, hayatımızın yönünü iyi belirlemek istiyorsak, hayatı daha güzel bir noktadan yaşamak istiyorsak aslında bu Dolunay’ı çok da güzel kullanabiliriz. Yeni haftada ilişkilere, özellikle de kadın-erkek ilişkilerine dikkat etmek gerekecek. Onun dışında biraz daha rahatlayacağımız bir hafta diyebilirim. Pandemiyle ilgili inşallah güzel haberler de alırız. Çünkü biraz keşiflerin, buluşların da gökyüzünde etkin olacağı bir sürece doğru gidiyoruz.