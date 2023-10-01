20 İLE 221 KİLOGRAM ARASINDA YAĞIŞ DÜŞTÜ

Dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak yağış sonrası İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. Yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul´un farklı noktalarına 20 ile 221 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi.Arnavutköy, Başakşehir'de etkili olan yağıştan Çatalca, Silivri, Şile, Pendik ve Kadıköy ilçelerinin de etkilendiği aktarıldı.

YAĞIŞLAR YARIN DA ETKİLİ OLACAK

AKOM yağışların yarın da etkili olacağını belirterek, yağışlı hava nedeniyle bazı bölgelerin yer yer 100 kilogram üzerinde yağış alabileceği konusunda uyardı. AKOM İstanbulluları, dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da bilgilendirdi.