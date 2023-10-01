2 Ekim Pazartesi İstanbul'da yağmur var mı? Yarın hava nasıl olacak?
Ekim ayının gelmesiyle yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine indi. İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde etkili olan yağış sonucu seller oluştu. Yaşanan bu gelişme, "2 Ekim Pazartesi İstanbul'da yağmur var mı? Yarın hava nasıl olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2 Ekim 2023 Pazartesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile hava durumu raporu...
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Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girerken, bazı illerde sağanak yağış sel oluşumuna neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre 43 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "2 Ekim Pazartesi İstanbul'da yağmur var mı? Yarın hava nasıl olacak?" İşte MGM hava tahmini raporu...
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2 EKİM PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?
2 Ekim Pazartesi İstanbul hava durumu raporları Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlandı. Pazartesi günü İstanbul’da hava; parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Öte yandan yapılan uyarıda yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edildi.
Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde de yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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AKOM: YAĞIŞLAR BUGÜN VE YARIN DEVAM EDECEK
İstanbul´da etkili olan sağanak yağışla ilgili AKOM´dan açıklama yapıldı. Açıklamada kuvvetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul´a 20 ile 221 kilogram arası yağış düştüğü belirtildi. Yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Yağışlı hava yarın da etkisini sürdürecek. AKOM, İstanbulluları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı.
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20 İLE 221 KİLOGRAM ARASINDA YAĞIŞ DÜŞTÜ
Dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak yağış sonrası İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. Yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul´un farklı noktalarına 20 ile 221 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi.Arnavutköy, Başakşehir'de etkili olan yağıştan Çatalca, Silivri, Şile, Pendik ve Kadıköy ilçelerinin de etkilendiği aktarıldı.
YAĞIŞLAR YARIN DA ETKİLİ OLACAK
AKOM yağışların yarın da etkili olacağını belirterek, yağışlı hava nedeniyle bazı bölgelerin yer yer 100 kilogram üzerinde yağış alabileceği konusunda uyardı. AKOM İstanbulluları, dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da bilgilendirdi.
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5 BİN 119 PERSONEL, 2 BİN 137 ARAÇ
Açıklamada, yağış sebebiyle İstanbul genelinde ciddi olumsuzlukların yaşanmadığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin görevlerini sürdürdükleri belirtildi. İBB ekiplerinin 5 bin 119 personel, 2 bin 137 araçla müdahale ettiğinin altı çizildi. İtfaiye,İSKİ,Yol Bakım, Atık Yönetimi ,İSTAÇ , Zabıta,Park Bahçeler, İBB Trafik,Halkla İlişkiler, İşletmeler (Lojistik) Sosyal Hizmetler, Veteriner Hizmetleri, İGDAŞ, İETT, Metro İstanbul ekiplerinin görev başında olacağı da vurgulandı.
İtfaiye ekipleri 234 su tahliye makinası, 586 dalgıç pompa, İSKİ ekiplerinin 86 su tahliye makinası ve 2 sel modülü, yol bakım ekipleri 92 su tahliye makinası, park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ise, 10 su tahliye makinasıyla olumsuz yaşanan noktalara müdahale ediyor. Gece boyu ve bu sabah aralıksız çalışan ekipler mangal ve su giderlerinin tıkanmasını önlemek için temizlik yaptı. Çalışmalar kapsamında, otoyol ve bağlantı yolları kenarları temizlendi, giderler açıldı; mazgallar temizlendi.
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İşte önümüzdeki günlerdeki son hava durumu tahminleri...
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