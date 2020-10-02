Merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bizler de En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için 2 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık...