Haberler Müzik 2 Ekim hangi konser var? Mabel Matiz ve Sıla konseri nerede, saat kaçta? 2 Ekim Çarşamba 2019 hangi konser var? Şeklindeki sorular müzik severler tarafından sıkça sorgulanıyor. Mabel Matiz 2 Ekim'de Harbiye'de seyircisi ile buluşuyor. İşte detaylar... Müzik













Mabel Matiz ve Sıla konseri nerede, saat kaçta? Müzik severler tarafından merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Mabel Matiz konser takvimi ve Sıla konser takvimi takipçileri ile paylaşıldı. 2 EKim Çarşamba Günü Mabel Matiz, seyircisiyle buluşacak. MABEL MATİZ KONSERİ NEREDE, SAAT KAÇTA, BİLET FİYATI NEDİR? Mabel Matiz 2 Ekim Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 21:15'te sahe alacak. Mabel Matiz konseri bilet fiyatları; 1. kategori: 222.00 TL

2. kategori: 194.25 TL

3. kategori: 166.50 TL

4. kategori: 138.75 TL

Merdiven Bileti: 111.00 TL SILA KONSERİ NEREDE, SAAT KAÇTA, BİLET FİYATLARI Sıla 4, 5,6,11,12 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 21:15'te sahne alacak. Sıla konseri bilet fiyatları; Protokol: 555.00 TL 1. kategori: 333.00 TL

2. kategori: 277.50 TL

3. kategori: 249.75 TL

4. kategori: 199.75 TL

5. kategori: 155.50 TL

6. kategori: 133.25 TL

7. kategori: 111.00 TL

8. kategori: 100.00 TL

Merdiven Bileti: 83.25 TL GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ Çeşme açıklarında görülen balina şaşırttı Karada olup, kara yolu olmayan cennet Eğlence için yaptıkları kan dondurdu! Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

2 Ekim hangi konser var? Mabel Matiz ve Sıla konseri nerede, saat kaçta?

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