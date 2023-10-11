2. Dünya Savaşı'yla ilgili ilk defa duyacağınız 7 ilginç gerçek
İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan bazı olaylar tarihin seyrini değiştirecek nitelikteydi. Kan donduran olayların yanı sıra bazı yaşanan gelişmeler pek çok sıra dışı gerçeği gün yüzüne çıkardı. İşte İkinci Dünya Savaşı'yla ilgili ilk defa duyacağınız 7 ilginç gerçek.
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1939 yılında başlayan ve 1945 yılına kadar devam eden İkinci Dünya Savaşı, tarihin gördüğü en büyük ve kanlı savaşlardan birisidir. Savaş döneminde yaşanan korkunç olayların yanı sıra aynı zamanda ilginç gelişmeler de yaşandı.
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1. NAZİLER NEREDEYSE OTURDUKLARI YERDEN SAVAŞI KAZANACAKTI
Naziler bu dönem içerisinde geliştirdiği teknolojik yenilikler oldukça şaşırtıcıdır. Bu yeniliklerden bir tanesi V-3 topudur. 1942 yılında yapımına başlanan kalibreli topun uzunluğu tam 130 metredir. Maksimum atış menzili ise 165 kilometreden fazlaydı.
Naziler bu topu Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesindeki sığınaklardan İngilizleri vurmak için tasarladı. Ancak top bombardıman sırasında kullanılmaz hale geldi. Eğer top kullanılsaydı bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilirdik.
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2. SON JAPON ASKERİ YILLAR SONRA SAVAŞIN BİTTİĞİNE İNANDI
Son Japon askeri Hiroo Onoda, 18 yaşında Japon İmparatorluk Ordusu'na katıldı. İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra istihbarat eğitimi aldı ve 1944 yılında istihbarat subayı olarak Filipinlere bağlı Lubang Adası'na gönderildi.
ABD askerleri 1945 yılında adaya gelince, Japon askerleri ve Onoda dağa çıktı. Bu süreçte Gerilla Savaşı'na katıldılar. Japon askerler 1945 yılında Japonya'nın teslim olduğunu bir broşürden öğrendiler ancak inanmadılar.
Japon askerlerden birisi teslim olurken diğer askerler öldürüldü. Onoda ise savaşın bittiğine inanmadığı için teslim olmadı. Uçakla tepesine bırakılan bilgilendirme mesajına rağmen dağda yaşamaya devam etti. En sonunda 1974 yılında aradan 29 yıl geçtikten sonra eski komutanı kendisini görevden almaya gelince savaşın bittiğine inandı.
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3. POLONYA ORDUSUNDA RÜTBELİ BİR AYI ASKER VARDI
Sovyetler Birliği'ne bağlı Polonya II. Kolordo askerleri, İran'ın Hamadan şehrinde tren istasyonunda annesi avcılar tarafından öldürülmüş yavru bir ayı buldu. Sütle besledikleri ayı onlarla beraber pek çok ülke gezdi. Erzakın ordu tarafından karşılanması için yavru ayı asker olarak kaydedildi.
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4. HAVACILARIN YARISI SAVAŞTA DEĞİL EĞİTİM UÇUŞLARINDA ÖLDÜ
İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların çoğu teknik olarak yeterli donanıma sahip değildi. Uçaklar yeterli olsa bile pilot sayısı çok azdı. Bu nedenle yüzlerce genç asker eğitim uçuşlarına alındı ama maalesef bu askerlerin çoğu eğitim sırasında yaşamını yitirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında bilinen 52 binden fazla havacı hayatını kaybetti, 26 bine yakın havacı eğitim uçuşlarında yaşamını yitirdi.
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5. GANDHİ SAVAŞ ÇIKMADAN ÖNCE HİTLER'E BARIŞ İÇİN MEKTUP YOLLADI
Hindistan'nın bağımsızlık hareketinin ruhani lideri Mahatma Gandhi, Londra'da eğitim gördüğü için Avrupa'da yaşanan hareketliliği doğru yorumlamış ve her an bir savaş çıkacağını anlamıştı. Bu nedenle ilk kez 12 Aralık 1931 tarihinde İtalyan diktatör Benito Mussolini ile gizli bir görüşme yaptı.
Aradan yıllar geçtikten sonra Avrupa'nın daha kötüye gittiğini gören Gandhi, çareyi Alman diktatör Adolf Hitler ile görüşmekte buldu. Ona 1939 ve 1940 yıllarında iki mektup yolladı. Mektupta Gandhi, Hitler'e savaşı durduracak tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Ancak mektup hiçbir zaman Hitler'e ulaşmadı.
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6. M&M ŞEKERLER ABD ORDUSUNA ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ
Dünyaca ünlü M&M şekerler üreticisi Mars şirketi sahibi, İspanya İç Savaşı'nda şekerle kaplı çikolatalar yiyen İngilizlerle tanışması sonucunda bu çikolatayı keşfetti. İkinci Dünya Savaşı sırasında şeker ve çikolata kıtlığı başlayınca daha önce görmüş olduğu bu fikri üretime geçirdi. Çikolatalar şeker kaplı olduğu için daha uzun süre dayanıyordu. Bütün çikolatalar ABD ordusuna gönderildi ve sivil halka satılması yasaklandı.
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7. NAZİLER YALNIZCA YAHUDİLERE SOYKIRIM YAPMADI
Hitler'e göre Almanya'nın bu hale gelmesinin bir numaralı sorumlusu Yahudilerdi ve bu nedenle Yahudilerin yok edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak işler düşündükleri gibi gitmedi ve ellerinde sayısız Sovyet esir vardı. Bunun yanı sıra alt ırk olarak gördükleri Romanlar ve saf ırkı bozan engelliler vardı. Kesin olmamakla birlikte Naziler tarafından öldürülen 18 milyona yakın insanlar şu şekilde biliniyor;
- 6 milyon Yahudi
- 5.7 milyon Sovyet sivil
- 3 milyon Sovyet savaş esiri
- 1.8 milyon Polonyalı sivil
- 500 bin Roman
- 300 bin Sırp sivil,
- 250 bin engelli insan
Kaynak: The New York Times, History Colored, Confectionery News