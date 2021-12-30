2. doz Johnson&Johnson aşısı Omicron kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 85 azaltıyor

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Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyinin yaptığı son araştırmada, tek doz olarak kullanılan Johnson & Johnson (J&J) aşılarının ikinci dozunu olan kişilerin hastaneye yatışlarında büyük azalma görüldüğü ifade edildi.

Araştırmacılar, ülkede Omicron varyantının en yaygın olduğu kasım ve aralık aylarında yürüttükleri çalışmada, ikinci doz aşısını olan yaklaşık 70 bin sağlık çalışanını ve negatif test sonucu alınan aşılanmamış kişileri inceledi.

İlk dozda yüzde 63 koruma sağlayan aşının pekiştirici dozdan sonra hastaneye yatışları yüzde 85'e kadar azalttığı gözlemlendi.

Güney Afrika, sağlık çalışanlarının ardından halka da ikinci doz J&J aşısını olma çağrısı yapmıştı.

Yeni varyant, ilk olarak 25 Kasım'da Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'da tespit edilmişti.