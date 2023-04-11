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Kuyumcudan 2 dakikada 4 kilo altınla çaldılar

İstanbul'da sabaha karşı 4 şüpheli kepenk kilitlerini kırarak girdikleri kuyumcudan 2 dakikada yaklaşık 4 kilogram altın çaldı. Polis, alarm devreye girince kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soygun anları ise kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 11.04.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
2 dakikada 4 kilo altın çaldılar
DHA

İstanbul'da, 4 şüpheli kepenk kilitlerini kırarak girdikleri kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın çaldı.

Olay, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Maskeli ve kafalarında ışık takan şüpheliler araçtan indikten sonra kuyumcuya doğru yöneldi.

ALARM DEVREYE GİRİNCE KAÇTILAR

Ellerindeki aletlerle kepengi yarıya kadar açan şüphelilerden ikisi vitrindeki altınları, diğer şüphelinin elindeki çuvala doldurdu. Üç şüpheli içerideyken diğer şüpheli de kuyumcu dükkanı kapısında gözcülük yaptı. Kuyumcudaki diğer altınları da alan şüpheliler, dükkan alarmı devreye girince panik yaparak dükkandan çıkıp kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"KEPENGİ KIRIP, İÇERİ GİRMİŞLER"

Kuyumcu dükkanı sahibi Ayhan Marti, "Sabah 04.45 civarında polisten haber aldık dükkâna birileri giriyor diye. Biz de dükkâna geldiğimizde kameralara bakarken dört veya beş kişi dükkâna girmiş. Kepengi kırıp, içeri girmişler. 4 kilogram civarında altın çalındı. İki, iki buçuk dakika civarında çalındı. Beş dakika sonra polis gelmiş, ondan sonra da kayboldular" ifadelerini kullandı.

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