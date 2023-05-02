Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuklu anne, konteynerde ölü bulundu

2 çocuklu anne, yaşadığı konteynerde ölü bulundu

Antalya'da, ormanlık alandaki konteynerde yaşayan 2 çocuk annesi Huri Yoğun, iddiaya göre dini nikahlı eşi Oktay Y. tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberin ardından kadının yakınları Oktay Y.'ye saldırmak istedi. Öfkeli kalabalığa jandarma müdahale etti

Giriş: 02.05.2023 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
2 çocuklu anne, konteynerde ölü bulundu
İHA

Antalya'da, 2 çocuk annesi kadın Huri Yoğun (38), ormanlık alanda yaşadığı konteynerde dini nikahlı eşi Oktay A. tarafından ölü bulundu.

Olay, Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki konteynerde yaşandı. İHA'nın haberine göre, Oktay A., sabah uyandığında birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Huri Yoğun'u yatakta hareketsiz bir şekilde buldu.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yoğun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının öldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekibi geldi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri tarafından bilgisine başvurulan Oktay A., uyuduklarında eşinin bir şeyinin olmadığını ve her gün kendisini öğleden sonra uyandırdığını belirtti.

Kendisinin kalkmasının ardından hareketsiz yatan eşinin elinin ve vücudunun soğuk olduğunu ve nabzının atmadığını fark etmesi üzerine yaklaşık 50 metre ileride annesinin yaşadığı konteynere gittiğini anlatan Oktay A., haber verdiği annesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi.

Ölüm haberi üzerine olay yerine gelen Huri Yoğun'un kızı, damadı ve diğer akrabaları, Oktay A.'ya sözlü ve fiili saldırıda bulunurken, araya giren jandarma ekipleri olayın büyümesini engelledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine açıldı
Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine açıldı
Yamaç paraşütü pilotu Rus turist kayalıklara çakıldı
Yamaç paraşütü pilotu Rus turist kayalıklara çakıldı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.