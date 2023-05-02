2 çocuklu anne, konteynerde ölü bulundu

İHA

Antalya'da, 2 çocuk annesi kadın Huri Yoğun (38), ormanlık alanda yaşadığı konteynerde dini nikahlı eşi Oktay A. tarafından ölü bulundu.

Olay, Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki konteynerde yaşandı. İHA'nın haberine göre, Oktay A., sabah uyandığında birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Huri Yoğun'u yatakta hareketsiz bir şekilde buldu.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yoğun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının öldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekibi geldi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri tarafından bilgisine başvurulan Oktay A., uyuduklarında eşinin bir şeyinin olmadığını ve her gün kendisini öğleden sonra uyandırdığını belirtti.

Kendisinin kalkmasının ardından hareketsiz yatan eşinin elinin ve vücudunun soğuk olduğunu ve nabzının atmadığını fark etmesi üzerine yaklaşık 50 metre ileride annesinin yaşadığı konteynere gittiğini anlatan Oktay A., haber verdiği annesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi.

Ölüm haberi üzerine olay yerine gelen Huri Yoğun'un kızı, damadı ve diğer akrabaları, Oktay A.'ya sözlü ve fiili saldırıda bulunurken, araya giren jandarma ekipleri olayın büyümesini engelledi.