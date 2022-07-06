2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

İHA

İzmir-İstanbul otoyolunun Manisa'nın Soma ilçesi bölümündeki kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 04.30 sıralarında Soma ilçesi Yağcıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin K. idaresindeki 35 BEM 699 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde seyreden Muhammet Kulaber yönetimindeki 34 FA 2224 plakalı otomobille çarpıştı.

3 VE 11 YAŞINDAKİ KARDEŞLER KURTARILAMADI

Çevredeki araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte 2'si çocuk 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

34 FA 2224 plakalı araçta bulunan kardeşlerden Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 11 yaşındaki Berat Kayra Kulaber ile Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki Beliz Kulaber yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hülya B. ile Rıfat Ü.'nün hastanedeki tedavileri sürüyor.