2 çocuk annesinin şüpheli ölümü!

DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşadığı 6'ıncı kattaki apartman dairesinin balkonundan düştüğü iddia edilen Ayla Kartal (52) hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.45 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 14 katlı binanın 6'ıncı katındaki dairede yaşayan 2 çocuk annesi Ayla Kartal, balkonundan sitenin bahçesine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kartal'ı çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelerin ardından Kartal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Ayla Kartal'ın, daha önce eşi ile yaşadığı alacak verecek tartışması nedeni ile polis merkezine giderek şikâyetçi olduğu öğrenildi. Kartal'ın bir süredir eşi ile de problemleri olduğu da iddia edildi. Polis ekipleri ise Kartal'ın eşini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis ve cumhuriyet savcısının olay hakkında incelemeleri devam ediyor.

'NABZI YOKTU, AMBULANSLA GÖTÜRDÜLER'

Düştükten sonra Ayla Kartal'ın nabzını kontrol eden çevredeki bir iş yerinin çalışanı, "Sabah bir kadın geldi iş yerime. Bir kadının yerde yattığını söyledi. Ambulansı aradık. Nabzı yoktu. Ambulans geldi, alıp götürdüler. Yerde yatıyordu. Biz aradıktan sonra polis ve ambulans geldi" dedi.

'EŞİNİ ARADIK GELDİLER'

Olayın görgü tanıklarından Ramazan Çınar, "Ayla hanımın kendini balkondan attığı söyleniyor. Sabah beni aradılar. Bina sakinlerinden biri, bir kadının yerde yattığını söyledi. Çıktığım da Ayla hanım yatıyordu. Ambulansı aradık. Eşini aradık geldiler, ambulansla hastaneye götürdüler" diye konuştu.