2 çocuk annesinin feci sonu! Beton mikserinin altında kaldı
Yalova'da beton mikserin altında kalan 2 çocuk annesi Nurşen Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti
Giriş: 25.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 25.10.2023 - 13:25
Yalova merkez Adnan Menderes Mahallesi Şehit Yaşar Kuş Caddesi meydana gelen kazada, M.E. yönetimindeki beton mikseri, zincir bir markette çalıştığı öğrenilen Nurşen Bulut'a (32) çarptı.
Kazada 2 çocuk annesi kadın olay yerinde yaşamını kaybetti.
Ekiplerin incelemelerinin ardından Nurşen Bulut'un cansız bedeni, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.