2 çocuk annesinden 3 gündür haber yok!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1033 Sokak'ta ikamet eden evli, 8 ve 3.5 yaşında iki kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Yağmur Akbaş'tan Cuma günü saat 14.00'dan beri haber alınamıyor.

"SEVEREK EVLENDİK BİR SORUNUMUZ YOKTU"

Eşine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulunan Mesut Akbaş, eşi kaybolmadan önce yaşananları şöyle anlattı:

"Eşimle 2014 yılında birbirimizi severek evlendik. Bundan bir buçuk ay öncesine kadar önemli bir sorunumuz olmadı. Bir buçuk ay önce eşimin telefon görüşmesi nedeniyle aramızda tartışma yaşandı. Bundan sonra eşim soğuk davranmaya başladı. Bu sırada arabamı sattım. Arabanın parasının bir bölümünü eşimin eniştesine olan borcumuzu ödemesi için kendisine verdim. Kalanını da eşimin babasına verdim.

EVİ TERK EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Eşim çeşitli bahanelerle bu parayı eniştesine vermedi. Olay sabahı bir otomobil pazarlık ettiğimi, kendisine verdiğim paranın bir miktarını otomobil için vermesini istedim. Bunu kabul etmediği gibi tepki gösterdi. Evi terk edeceğini söyledi. O akşam ben çalışmaya gideceğim için yatıp uyudum. İşe gitmek için kalktığımda kapının önünde iki adet valiz gördüm.