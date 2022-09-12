2 çocuk annesinden 3 gündür haber yok!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1033 Sokak'ta ikamet eden evli, 8 ve 3.5 yaşında iki kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Yağmur Akbaş'tan Cuma günü saat 14.00'dan beri haber alınamıyor.
"SEVEREK EVLENDİK BİR SORUNUMUZ YOKTU"
Eşine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulunan Mesut Akbaş, eşi kaybolmadan önce yaşananları şöyle anlattı:
"Eşimle 2014 yılında birbirimizi severek evlendik. Bundan bir buçuk ay öncesine kadar önemli bir sorunumuz olmadı. Bir buçuk ay önce eşimin telefon görüşmesi nedeniyle aramızda tartışma yaşandı. Bundan sonra eşim soğuk davranmaya başladı. Bu sırada arabamı sattım. Arabanın parasının bir bölümünü eşimin eniştesine olan borcumuzu ödemesi için kendisine verdim. Kalanını da eşimin babasına verdim.
EVİ TERK EDECEĞİNİ SÖYLEDİ
Eşim çeşitli bahanelerle bu parayı eniştesine vermedi. Olay sabahı bir otomobil pazarlık ettiğimi, kendisine verdiğim paranın bir miktarını otomobil için vermesini istedim. Bunu kabul etmediği gibi tepki gösterdi. Evi terk edeceğini söyledi. O akşam ben çalışmaya gideceğim için yatıp uyudum. İşe gitmek için kalktığımda kapının önünde iki adet valiz gördüm.
EŞİMİ SEVİYORUM, ÇOCUKLARIMIZI BIRAKMASIN
Bana evi terk edeceğini, benim de çocukları alıp götürmemi söyledi. Çocukları alıp abimin iş yerine götürdüm. Abimden bizi köye götürmesini istedim. Daha sonra eve geldiğimde yoktu. O andan beri kendisinden haber alamıyorum. Ben eşimi seviyorum. Çocuklarımızı bırakmasın. Hemen evine dönmesini istiyorum."
AĞABEY: HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM
Yağmur Akbaş'ın abisi Ali Osman Kaymaz ise kardeşinin 9 Eylül Cuma günü saat 15.00 sıralarında kendisini aradığını ve Manavgat'tan gideceğini söylediğini belirterek, "Ben kendisine kesinlikle böyle bir şey yapmamasını, ne sorunu varsa birlikte çözebileceğimizi söyledim. Gitmekte kararlı olduğunu şu an otogarda olduğunu söyledi ve telefonu kapattı. Aramama rağmen ulaşamadım. Otogara gidip aradım yine bulamadım. Bir süre sonra beni aradı ve otobüste olduğunu Bursa’ya gittiğini söyledi. Sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Ben kardeşimin bir ön önce çocuklarına dönmesini istiyorum. Hayatından endişe ediyorum" diye konuştu.
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