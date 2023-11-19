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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuğa cinsel istismar sanığına 'iyi hal' indirimli 36 yıl hapis! - Güncel haberler

        2 çocuğa cinsel istismar sanığına 'iyi hal' indirimli 36 yıl hapis

        6 ve 7 yaşlarında olan 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan 22 yaşındaki Necmi K., iyi hal indiriminden faydalanarak toplam 36 yıl 4 ay hapis cezası aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:44
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        Çocuklara istismar' sanığına 'iyi hal' indirimi
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        Zonguldak'ta 3 yıl önce 6 ve 7 yaşlarında olan 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Necmi K. (22), 'iyi hal' indirimi uygulanarak toplam 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 2020'de merkeze bağlı bir köyde meydana geldi. İddiaya göre; Necmi K., arkadaşı ile bisiklete binen o dönem 7 yaşında olan uzaktan akrabası E.K.'yi cami tuvaletine götürerek kapıyı kilitledi.

        Necmi K., bağırdığı için ağzını bantladığı E.K.'ye önce burada, ardından da evinde cinsel istismarda bulundu.

        Necmi K., oyun oynamak için çağırdığı E.K.'den 1 yaş küçük uzaktan akrabası E.Z.'ye de cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu.

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        Yaşananlar, E.K.'nin öğretmenine anlatması ile ortaya çıktı. Okulda tutanak tutuldu, ardından jandarmaya haber verildi.

        Gözaltına alınıp, tutuklanan Necmi K. hakkında 'çocuğa cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

        "SUÇLAMA NE RAPORLA NE DE TANIKLA İSPATLANMIŞTIR"

        Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Necmi K., avukatlar ve aileler salonda hazır bulundu.

        Savcının mütalaasında 82 yıla kadar hapis cezası istediği sanığın avukatı, "Müvekkilimin atılı suçu işlediğini ispatlayan somut delil yoktur. Suçlama ne raporla ne de tanıkla ispatlanmıştır. Suçlama 2 çocuğun tutarsız iddialarından ibarettir. Lehe hükümlerin uygulanarak beraatine karar verilsin" dedi.

        Son sözü sorulan Necmi K.,"Hiçbir şekilde bu suçu işlemedim. Böyle bir şey yapmam, bu hataya düşmem. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim" diye konuştu.

        SANIK YAKINLARI SALDIRDI

        Mahkeme heyeti, sanığı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 'iyi hal' indirimi de uygulayarak toplam 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Necmi K. 'tehdit' suçundan beraat ederken, karar sonrası sanık yakınları adliye koridorunda fenalık geçirdi.

        Bazı sanık yakınları da 'iftira atıyorsunuz' diyerek çocukların yakınlarına saldırdı. Taraflar, polisin araya girmesi ile adliyeden çıkartıldı.

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