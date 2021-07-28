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TÜGEM ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan “İkinci El Konut Piyasası” raporuna göre, 2021 yılı 2. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 30 artış görüldü ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.239 TL, ortalama amortisman süresi 20 yıl, ortalama pazarlama süresi 63 gün oldu.

İkinci el konut satışı toplam satışların yüzde 70’ini, kredili konut satışları ise yüzde 20’sini oluşturdu

2. çeyrekte 202.252 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 11, geçen sene aynı döneme göre ise yüzde 5 artış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 70’ini oluşturdu. 2. çeyrekte kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 20’sini oluşturarak 56.952 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 21 artarken; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 58 düşüş göstermiş oldu.

En fazla stok adedi İstanbul’da

En fazla konut satışı olan iller içerisinde en fazla stok adedi İstanbul’da. 2. çeyrek sonu itibarı ile İstanbul’da 274.228 adet konut stoku bulunurken, Ankara’da 141.589 adet, İzmir’de ise 83.260 adet stok bulunuyor.