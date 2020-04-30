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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıklıyor. Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı, COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sanal olarak gerçekleştiriliyor. TCMB, yılın ilk enflasyon raporunda 2020 yıl sonu tüketici fiyatları tahminini yüzde 8.2, gelecek yıl sonu tahminini yüzde 5.4 olarak açıklamıştı. TCMB'nin enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı'ndaki sunumunda öne çıkan noktalar şöyle:

Korona virüs ekonomileri bir çok kanalda etkileyerek küresel iktisadi faaliyetin sert bir şekilde daralmasına neden oldu

Mart ayı içerisinde hizmetler sektörünün hızla zayıflamasına neden oldu.

Türkiye'nin ülke risk primi artarken TL'de değer kaybı görüldü, kur oynaklığı arttı.

Tüketici kredileri son aylarda ivme kaybediyor.

Ülkemizde de 2. çeyrek için belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Salgının etki alanı Orta doğu ve Afrika ile Rusya ile ihracat pazarlarımızın da önümüzdeki dönem zayıf seyretmesi bekleniyor.

Cari işlemler dengesinin yıl boyunca ılımlı seyredeceğini tahmin ediyoruz