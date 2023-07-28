2 bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

Göllü olarak rehberlik yapıyorum, geçtiğimiz yıllarda dönemin valisi bölgeyi ziyaret etmişti. Öte yandan bölgeye çok sayıda defineciler geliyor ve bir çok tarihi yapıyı kırıp dökerek talan ediyorlar. Buna da çok üzülüyoruz" dedi