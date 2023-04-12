Korkmaz, şehri terk etmek istemediğini, bu nedenle de depremin ilk günlerinde bir süre arabada kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"O zamanlar çok kötüydü. Çaresizlik gerçekten çok zor bir şey. Sonra düşündük, bekledik, 'Sabır, Allah'tan ümit kesilmez, rızkı veren Allah' dedik. Sonra sağ olsunlar Kocaeli Valimiz, çok teşekkür ederiz bu çarşıyı yaptı. Geri buraya geldik. Bu şekilde ürünlerimizi aldık tekrardan. Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Bu bizim işimiz, ekmek teknemiz, çalışacağız, çabalayacağız. Şu süreçte sadece sabır. Tek dileğimiz de giden arkadaşlarımızın, eş, dost, akrabanın geri dönmesi. Gelmeleri lazım çünkü bu şehrin tekrardan ayağa kalkması lazım."